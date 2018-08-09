В «Астана Опера» пройдет концерт «Бенефис альта»

Прозвучат сочинения композиторов разных эпох – от барокко до современности.

В «Астана Опера» состоится музыкальный вечер, посвященный самому раннему из ныне существующих смычковых инструментов – альту. Концерт «Бенефис альта» пройдет в Камерном зале театра 15 августа.

В концерте примет участие струнный квинтет в составе: Каламкас Жумабаева, Назикгуль Жаназарова (скрипки), Жанар Ахатова (альт), Курванжан Ахатов (виолончель), Олжас Домашев (контрабас), а также Карина Измайлова (фортепиано), Жанибек Бекмадиев (ударные). Солист – Павел Романенко (альт).

Альт – струнный смычковый музыкальный инструмент с густым, матовым, бархатистым тембром. По размеру он немного больше скрипки и отличается от неё более низким и глубоким звучанием. Основная сфера применения альтов – симфонический и струнный оркестры. Альт – обязательный участник струнных квартетов, часто используется в других камерных составах, таких как струнное трио, фортепианный квартет, фортепианный квинтет и др. Помимо этого, альт выступает и в качестве сольного инструмента. Большая часть произведений, написанных для альта, созданы во второй половине XX века.

В этот вечер прозвучат сочинения композиторов разных эпох – от барокко до современности. В насыщенную программу вошли произведения Ф. Шуберта, Ю. Хальворсена, Б. Бартока, Б. Баяхунова, Е. Брусиловского, Д. Табаковой, А. Пярта, А. Пьяцоллы, Р. Молинелли.

Начало в 19:00.

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