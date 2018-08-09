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Задержание казахстанок в США: состоялось первое судебное слушание

Нашим соотечественницам инкриминируется причастность к преступной схеме отмывания денежных средств.

Фото : Вестник Кавказа9 августа 2018, 10:15

8 августа в США состоялось первое судебное слушание по факту задержания группы лиц, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Как сообщалось ранее прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк группе лиц предъявлено обвинение в мошенничестве. Среди подозреваемых есть гражданки РК - А.Джалолова, Д.Аширова и Е.Кудайбергенова. Расследование по данному делу ведет ФБР.

"8 августа 2018 года состоялось первое судебное слушание, в рамках которого до лиц, проходящих по делу, было доведено обвинение. Нашим соотечественницам инкриминируется причастность к преступной схеме отмывания денежных средств. Следующее слушание назначено на октябрь 2018 года. Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке продолжает оказывать всю необходимую помощь нашим гражданам и находится на постоянной связи с родственниками и адвокатами задержанных", - сообщили в МИД.

В конце июля минюст США сообщил, что 25 человек обвиняются в крупном мошенничестве на продаже автомобилей. Среди них - граждане России, Украины, Грузии, Азербайджана, Казахстан. Как стало известно, задержанные соотечественницы из Тараза. Две сейчас находятся под заключением, одна отпущена под подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья. По этому делу проходит Азиза Джалулова, 1994 года рождения, Диора Аширова, 1991 года рождения, Елена Кудайбергенова, 1970 года рождения.


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