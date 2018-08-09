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В Алматы полицейский перевел бабушку через дорогу

Поступок стража порядка сняли очевидцы.

Фото : SN.kz9 августа 2018, 10:55

В Алматы экипаж патрульной машины остановился на перекрестке по улице Жамбыла, чтобы перевести пожилую женщину через дорогу, передает Zakon.kz.

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Очевидцы, стоящие на перекрестке, сняли поступок полицейского на видео. В комментариях пользователи одобрительно отнеслись к подобному проявлению помощи. Люди попросили руководство ДВД поощрить экипаж патрульной машины.


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