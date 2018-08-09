В Швейцарии открылся отель "ноль звезд" за 100 тысяч тенге за ночь

Отель представляет собой три номера с кроватями и мебелью под открытым небом

В швейцарском округе Тоггенбург открылся отель без стен и крыши, однако номер в нем обойдется в сумму, которая в пересчете на казахстанскую валюту составит около 100 тысяч тенге, передает Zakon.kz.

О необычной задумке рассказали журналисты Design Boom. Отель представляет собой три номера под открытым небом. Клиентам предоставляется кровать, которая стоит на деревянном подмостке, две тумбочки, светильник, завтрак и безалкогольные напитки.

Обслуживать посетителей будет дворецкий, который принесет еду и кофе. При этом отель предусматривает и варианты на случай плохой погоды. Укрыться от дождя постояльцы смогут в расположенной неподалеку альпийской хижине или старинном доме.

Запросы на посещение туробъекта уже отправили 4,5 тысячи человек, поэтому номера стоит бронировать заранее.

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