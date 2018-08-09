KASE: Доллар 353 тенге

Эксперты полагают, что резкий скачок доллара связан с неоднозначной реакцией рубля на новые санкции со стороны США.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам. В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE, сообщает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс доллара США составил 353,53 тенге за доллар. Объем торгов – 467 600 тыс. USD (+428 150 тыс. USD);

Сегодня доллар вновь поднялся в цене. Эксперты полагают, что резкий скачок доллара связан с неоднозначной реакцией рубля на новые санкции со стороны США.

Вчера курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос более чем на полтора рубля (более 2%), превысив отметку 65 рублей. Это максимальный рост с 11 апреля, когда доллар стоил более 65 рублей. Евро также подорожал почти 2%, достигнув отметки в 75 рублей. По мнению российских экспертов, столь резкое ослабление рубля связано с неопределенностью положений нового законопроекта США об антироссийских санкциях.

Курс валют в обменниках: доллар покупают/продают за 354.5-355.7 тенге, евро - за 410.5-414 тенге, рубль - за 5.39-5.44 тенге.

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