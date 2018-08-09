Устное замечание и предупреждение вместо штрафа: практика применения в Алматы

За 7 месяцев текущего года специализированным межрайонным административным судом вынесено 91 предупреждение.

Как известно, поправки в Кодекс РК об административных правонарушениях предусматривают такой вид взыскания, как "предупреждение". Он может применяться к 31 составу правонарушений. Редакция Zakon.kz решила узнать, какова практика применения "предупреждений" в адмсуде Алматы.

Вице-министр юстиции РК Наталья Пан сообщала, что Законом «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» возобновлен институт освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения. Альтернативной мерой теперь выступает "предупреждение" либо "устное замечание".

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31 состав адмнарушений дополнен видом взыскания в виде "предупреждения". Какова же практика применения данного вида в городе Алматы.

Как сообщили в пресс-службе алматинского городского суда, за 7 месяцев текущего года специализированным межрайонным административным судом вынесено 91 предупреждение.

Если рассматривать детально, то данный вид был применен по таким статьям как:

- ст. 73 ч.1 (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений) - 17 предупреждений

- ст. 73-1 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) - 1 предупреждение

- ст. 461 (Нарушение защитного предписания) - 25 предупреждений

- ст. 480 (Нарушение законодательства Республики Казахстан об административном надзоре) - 15 предупреждений

- ст. 481 (Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов) - 10 предупреждений

ст. 488 (Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций) - 1 предупреждение

ст. 489-1 (Нарушение законодательства Республики Казахстан о некоммерческих организациях) - 8 предупреждений

ст. 653 (Проявление неуважения к суду) - 3 предупреждения

ст. 667 (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя) - 8 предупреждений

ст. 280-1 ч.3 (Нарушение порядка выписки счетов-фактур, а также нарушение системы учета перемещения товаров, включенных в перечень) - 2 предупреждения.

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Что касается такой меры, как "устное замечание", то оно предусмотрено статьей 64-1 Кодекса. В Алматы, как вид административное взыскания, оно назначалось адмсудом в 2018 году всего два раза.

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