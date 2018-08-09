Что ждёт клиентов страховой компании «Нурполис»?

Реорганизация АО «СК «Нурполис» в форме присоединения к АО «СК «Виктория».

Акционерное общество «Дочерняя организация Акционерного общества «Нурбанк» Страховая компания «Нурполис» сообщила, что 29 мая 2018 года общим собранием акционеров было принято решение о добровольной реорганизации АО «СК «Нурполис» в форме присоединения к АО «СК «Виктория», а также 30 июля 2018 года получено разрешение Национального Банка РК на проведение добровольной реорганизации.

Добровольная реорганизация АО «СК «Нурполис» в форме присоединения к АО «СК «Виктория» проводится для повышения конкурентоспособности, рентабельности и с целью расширения бизнеса.

Для клиентов и партнеров АО «СК «Нурполис» переход под стабильный и надежный бренд АО «СК «Виктория» - это безусловное преимущество. При этом сопровождение договоров продолжит вести та же команда профессионалов, с которой клиенты работали в АО «СК «Нурполис».

В настоящее время процесс реорганизации АО «СК «Нурполис» находится на стадии интеграции всех бизнес процессов, и мы планируем завершить все процессы к концу сентября 2018 года. После завершения процесса реорганизации АО «СК «Нурполис» и АО «СК «Виктория» будут существовать под одним супербрендом АО «СК Виктория» - «Победа над случайностью!»

В страховой компании отметили, что после окончания процедуры реорганизации АО «СК «Нурполис», АО «СК «Виктория» будет являться правопреемником компаний и нести ответственность по всем правам и обязательствам АО «СК «Нурполис», так что клиентам не о чем беспокоиться. Реорганизация АО «СК «Нурполис» не потребует перезаключения действующих договоров страхования, они будут действовать до полного их истечения, изменения в них будут вноситься в общем порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, новые договора будут заключаться под брендом АО «СК «Виктория».

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