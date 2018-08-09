США решили наказать Россию по закону о химоружии

В основу санкций лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году.

Спустя несколько месяцев после того, как США и 16 стран ЕС выслали российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, госдепартамент объявил о введении новых санкций в отношении России, обвинив ее в использовании нервно-паралитического вещества, пишет РИА Новости.

О новых санкциях было объявлено, когда посол РФ в США Анатолий Антонов находится не в Вашингтоне. И В тот же день, когда находящийся в России с визитом сенатор Рэнд Пол заявил о том, что передал в администрацию Владимира Путина письмо от американского лидера Дональда Трампа о важности взаимодействия в ряде сфер.

Как заявил в среду высокопоставленный представитель внешнеполитического ведомства США, новый пакет санкций является прямым продолжением того, что было начато в марте. Он пояснил, что просто проработка заняла длительное время.

При этом чиновник не стал отвечать на вопрос о том, не появилась ли у Штатов новая информация, подтверждающая причастность России к отравлению в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Он ограничился тем, что повторил: США разделяют выводы британских коллег.

В основу санкций лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году. Ранее он уже применялся в марте 2018 года, когда США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также в отношении Сирии в 2013 году.

Обязательный первый пакет

Новый пакет антироссийских санкций будет разбит на два этапа. Первая часть вступит в силу в районе 22 августа, когда истечет 15-дневный срок уведомления Конгресса и документ будет официально опубликован. Москва уже проинформирована о планах Вашингтона.

Речь прежде всего идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

"Самым значительным (нововведением – ред.) будет введение презумпции отказа в отношении всех товаров двойного назначения, связанных с национальной безопасностью… Сейчас решение о выдаче лицензий на поставку этих товаров принимается для каждого конкретного случая. Но когда санкции вступят в силу, мы по умолчанию будем отклонять такие запросы", — сказал представитель госдепа.

Однако он тут же оговорился, что с учетом уже существующих санкций в рамках других законов часть "новых" ограничений просто продублирует уже существующие и что не все попадает в запретные списки.

"Исключением будет деятельность, связанная с полетами в космос, потому что, конечно, есть космические полеты, где мы сотрудничаем с Российской Федерацией, от которой мы зависим в некоторых моментах. В отношении них мы продолжим рассматривать выдачу лицензий для каждого случая", — пояснил он.

Также в список исключений попадает сфера безопасности полетов гражданской авиации. Кроме того, отдельно будут рассматривать заказы от явно коммерческих структур, которые смогут использовать оборудование только в гражданских целях.

90 дней на доказательства



Госдеп назвал цель запрета поставки в Россию продукции двойного назначения

Второй пакет, по выражению представителя госдепа, "более драконовский". Однако именно его Штаты предлагают России избежать. Правда, для этого Москва должна выполнить несколько условий, а потом еще американские законодатели должны засвидетельствовать, что они выполнены.

Первым условием является предоставление "надежных гарантий", что Россия не использует сейчас и не будет использовать в будущем химическое и биологическое оружие как в "нарушение международного права", так и "против своих собственных граждан".

"Кроме того, Россия должна быть готова разрешить проверки на местах наблюдателями ООН или другим международно признанным независимым наблюдателям или другими заслуживающими доверия средствами, чтобы убедиться, что власти не используют химическое или биологическое оружие", — добавил представитель госдепа.

На выполнение этих условий США отводят России 90 дней.

При этом США игнорируют то, что 100% имевшихся в России запасов химического оружия в настоящее время уничтожены, что подтверждено инспекторами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). А к качеству расследования происшествия в Солсбери у Москвы есть немало вопросов, на которые британская сторона отказывается отвечать. Россия же последовательно отрицает причастность к попытке отравления Скрипалей.

Буква закона



Что именно войдет во второй пакет, и как именно должны выглядеть "надежные гарантии", чиновник не уточнил. Вместо этого он отослал к разделу 307 (Б) закона 1991 года.

В нем в шести пунктах перечислены дополнительные санкции за невыполнение требований американских властей. Причем закон предписывает президенту США применить как минимум три пункта.

Среди них обещание, что США будут препятствовать получению "провинившейся" страной любых займов и кредитов в международных финансовых организациях и запретит американским банкам выдавать кредиты. Кроме того, там запрет американским компаниям на экспорт любых товаров и технологий, кроме продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Аналогично предусмотрен запрет на любой импорт из страны под санкциями, отдельно отмечено, что это распространяется и на нефть и нефтепродукты.

Также в числе санкций понижение уровня дипломатических отношений без указания, каким именно оно должно быть. И последним пунктом идет возможность приостановить разрешение на полеты в и из США государственных авиакомпаний страны-нарушителя.

Это укладывается в сообщение телеканала NBC, который со ссылкой на источники передал, что во второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, приостановку полетов "Аэрофлота" в США, а также практически полное прекращение экспорта-импорта товаров.

Для сравнения: к КНДР и Сирии применили только пункты, ограничивающие доступ к различным финансовым инструментам, технологиям и вооружениям.

Радость Лондона

Первым на сообщение о новых шагах Вашингтона отреагировал Лондон. В канцелярии премьер-министра Великобритании РИА Новости сообщили, что Великобритания приветствует новые санкции.

"Великобритания приветствует эти новые действия со стороны наших союзников США. Сильная международная реакция на использование химического оружия в Солсбери направляют однозначный сигнал России о том, что ее провокационное, безрассудное поведение не будет безответным", — сообщили в ведомстве.

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