Байбек: Наши дворы должны быть уютными

Более 1300 дворов отремонтировали в Алматы за три года.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе ежедневного рабочего объезда проверил темпы реконструкции городских дворов, передает zakon.kz со ссылкой на акимат Алматы.

Если в 2016 году в мегаполисе начали благоустройство почти 300 дворов, в 2017 обновили более 400 дворов, то в этом году капитальный ремонт завершают уже в более 600 дворах. За последние три года из 3787 алматинских дворов благоустройством охватили 1338 дворов.

Во дворах устанавливаются новые детские и спортивные площадки, тренажеры и игровые комплексы с целью создания благоприятных условий для занятий детей спортом. Производится обустройство асфальтового и резинового покрытий, установка скамеек, урн и МАФов, увеличена площадь зеленых насаждений.

В рамках направления «Безопасный город» устанавливаются новые опоры освещения. В ряде дворов в пилотном режиме они работают от солнечной энергии. В дальнейшем будет рассмотрена возможность их более широкого применения при реконструкции других дворовых территорий.

В ходе рабочего объезда глава города встретился с жителями домов №16, 17, 18, 19, 20 и 21 в микрорайоне Орбита-1, где построили новые хоккейные и футбольные площадки, организовали инклюзивную безбарьерную игровую зону.

«Чем больше мы ремонтируем дворов, тем чаще к нам поступают обращения, почему этот двор делаете, почему не мой? Я обещаю, что мы отремонтируем каждый алматинский двор. Для этого мы приняли отдельную программу и за три года обновили уже 35% дворов, охватив почти 700 тысяч человек. Для нас это приоритет - безопасность и комфортные условия для горожан. Наши дворы должны быть уютными, с хорошим освещением, спортивными и детскими площадками, чтобы дети могли заниматься спортом, играть на открытом воздухе», - отметил Бауыржан Байбек.

Кроме того, до конца года в рамках модернизации ЖКХ будут отремонтированы фасады, кровли и подъезды еще в 174 домах, заменят 226 лифтов.

В целом за последние три года в Алматы отремонтировали 524 улицы протяженностью порядка 500 км. Только за последний год построено и реконструировано почти 800 км инженерных сетей.

Продолжается реконструкция исторического центра города. Если в прошлом году модернизировали улицу Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, Толебаева, Байсеитовой и площадь «Астана», то в этом году ремонтом охвачены проспекты Абая, Аблай хана, Достык, Назарбаева, Желтоксан, привокзальная территория «Алматы 2» и площадь перед Дворцом Республики.

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