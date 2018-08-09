Как акимат Астаны решает вопросы долевого строительства, ЖКХ и обеспечения безопасности

Асет Исекешев заслушал доклады акимов районов, руководителей управлений и других.

Асет Исекешев провел ряд выездных и еженедельное совещание, в ходе которых были заслушаны доклады заместителей акима, акимов районов и руководителей управлений по актуальным вопросам жизнедеятельности города, волнующих жителей столицы. Об этом сообщается на официальном сайте столичного акимата.

Так, одним из особо контролируемых направлений является обеспечение качества жилья и решение вопросов проблемных объектов. За прошедшую неделю межведомственной комиссией было рассмотрено 26 проблемных объектов долевого строительства. В частности, уполномоченной организацией "Елорда курылыс компаниясы" заключен договор о совместной деятельности с ЖСК "Территория комфорта 1 – Астана" и объявлены конкурсы на проведение финансового и технического аудита, технического обследования и разработку проектно-сметной документации. Также разработан проект соглашения о сотрудничестве с ЖСК "Гарант Успех" на передачу правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов на незавершенный объект строительства компании "Азбука жилья" – ЖК "Гарант". Вместе с тем отмечена текущая ситуация с объектами ТОО "Инвестиционная строительная компания "ASI", в том числе были подписаны договоры о совместной деятельности с ТОО "Елорда Курылыс Компаниясы" по объектам МЖК "Жагалау-3" блок А-Ж, ЖК "Жагалау-4" полигон 4, ЖК "Шыгыс" жилые группы 3А и 3Б".

Вместе с тем Асет Исекешев поручил уполномоченным органам в течение пяти дней подписать договор о сотрудничестве по объектам "Шыгыс" 1А, 1В, 2А, 2В, 4-я группа (1-3 очереди) и 5-я группа (2, 3 очереди), который охватывает большое количество дольщиков – более 1500 – и начать строительство в ближайшее время.

Одной из повесток стала реализация проектов в рамках программы "Астана – комфортный и безопасный город для проживания". Отметим, что одним из ключевых приоритетов деятельности акимата является работа по развитию дворов. Аким напомнил, что на сегодняшний день в Астане расположено более 1400 дворовых территорий, из которых за последние 2 года было облагорожено 300 дворов. В этом году будет благоустроено более 300 дворов. Из запланированных уже с начала года в районе Алматы обустроено 105 дворов. На территории района Есиль городскими властями будет обустроено 10 дворов до конца года, а в районе Сарыарка планируется 100 дворов, из которых обустроено уже 20. На территории района Байконыр в этом году запланировано обустройство 73 дворовых территорий. Стоит отметить, что аким поручил в 2019 году завершить благоустройство всех дворовых территорий.

Также, по словам Исекешева, наряду с развитием дворовых территорий, немаловажным направлением в реализации программы является развитие общественных и креативных пространств: парков, скверов, пешеходных переходов, бульваров, комфортных для всех слоев населения, включая детей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Так, на сегодняшний день завершены работы по строительству 1-й очереди Линейного парка, который расположен между комплексом "Абу-Даби Плаза" и Ботаническим садом в границах улиц Акмешит и Туркестан. Аким поручил продолжить работу в этой сфере и взять под особый контроль строительство новых территорий общественного досуга.

Вместе с тем Асет Исекешев отметил, что вопросы качества обслуживания жилых домов являются приоритетными в деятельности акимата. О ходе исполнения поручений по данному направлению был заслушан доклад первого заместителя акима Сергея Хорошуна. Он сообщил, что одной из причин неудовлетворительной работы обслуживающих компаний является равнодушие самих жителей к возникающим проблемам и нежелание делить между собой эксплуатационные расходы на содержание общего имущества жилого дома. По его словам, в столице имеется много квартир, которые сдаются в аренду, что приводит к тому, что арендаторы не участвуют в собраниях КСК, а большинство жителей, включая собственников квартир, не вносят оплату по уходу за домом и прилежащей территории.

На сегодняшний день на территории столицы действует 486 обслуживающих организаций объектов кондоминиума. Из них 50% обслуживающих компаний работает хорошо, 30% – удовлетворительно и работа оставшихся 20% КСК не устраивает жителей многоквартирных домов. В этой связи за последние два месяца из общего количества обслуживающих компаний в отношении 107 КСК проведены проверки, в результате которых были даны предписания на устранение выявленных замечаний. Из них в отношении 8 КСК в судебные органы направлены дела и наложены административные штрафы.

Принимая во внимание вышеизложенное, аким дал поручение продолжить претензионно-исковую работу в отношении КСК, не добросовестно выполняющих свою работу. В случае злостного уклонения КСК от обязательств при полной и своевременной оплате услуг жильцами, правоохранительным органам провести проверку на растрату вверенного им имущества. Также было поручено провести аналогичную работу в сфере лифтового хозяйства: проверить техническое состояние лифтов, качество обслуживания и провести аттестационную работу персонала.

Кроме того, в рамках выездных совещаний акимом были осмотрены навесные фасады жилых домов, представляющие опасность для жителей города. Сергей Хорошун сообщил, что в результате ревизии по техническому состоянию было выявлено 107 домов с проблемными навесными фасадами. Из них устранены замечания по 85 домам. В настоящее время ведутся работы по устранению выявленных дефектов по 12 домам. По 9 оставшимся домам вопрос остался нерешенным ввиду того, что большинство из них являются проблемными объектами долевого строительства, поврежденными из-за штормовых условий погоды. В этой связи аким поручил обеспечить финансирование по реконструкции фасадов данных объектов из местного бюджета в рамках ЧС.

Также, по информации руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны Бахтыбая Тайталиева, в настоящее время более 200 объектов признано самовольно построенными, которые представляют потенциальную угрозу для жизни и безопасности людей. Среди них имеются построенные под видом индивидуального жилого строительства жилища барачного типа, хостелы и прочие помещения коммерческого назначения. Так, решением суда планируется снос 22 самостроев. В этой связи уполномоченным органам дано поручение проявить принципиальность при сносе самовольно построенных объектов, которые представляют опасность для людей.

Особое внимание аким уделил качеству работы ливневой канализации. В частности, ситуация с проливным дождем, которая повлекла за собой затопление проезжей части некоторых улиц. По словам Космана Аймухаметова, 4 августа выпала половина месячной нормы осадков – 14 мм при месячной норме в 29 мм. Так, согласно строительным нормам РК, все сети ливневой канализации по городу рассчитаны на 20 минут дождя максимальной интенсивности. В этой связи при выпадении осадков выше нормы, устранение затопления и опорожнения коллекторов ливневой канализации требует время от 2 до 4 часов. Учитывая то, что продолжительность дождя составляла 2 часа, а залповый дождь шел 30 минут, некоторые части улиц были затопленными. По информации управления топливо-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны, в течение 40 минут было очищено большинство коллекторов. Однако на ряде дорог, на которых реконструкция ливневой канализации осталась незавершенной, было привлечено дополнительное количество специализированной техники. Таким образом, на проблемных участках вопрос был решен в течение трех часов. Всего было задействовано 127 единиц спецтехники. Вместе с тем аким отметил, что ведется активная работа по полному решению системы ливневой канализации в соответствии с поручением Главы государства. Так, в этом году будут завершены работы по 11 объектам ливневой канализации, в частности реконструкция 2 магистральных коллекторов, 7 насосных станций и строительство 2 очистных сооружений.

Также, принимая во внимание проведенный анализ по выявлению проблемных участков, Асет Исекешев поручил приступить к реализации проектов в трех наиболее уязвимых частях города: пересечение улиц Иманова и Габдуллина, Момышулы и Токпанова, а также площадь железнодорожного вокзала, принадлежащая АО "НК "КТЖ".

Вместе с тем, учитывая сложившуюся ситуацию, Асет Исекешев поручил мобильным группам на постоянной основе контролировать работу по проверке всех сетей ливневой канализации, в частности по очистке дождеприемников и каналов.

Наряду с этим, согласно ранее озвученному поручению акима, был заслушан доклад начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Барата Дузакбаева по оснащению специализированной техникой противопожарной службы ДЧС. Так, вследствие озвученной информации, Асетом Исекешевым, дано поручение рассмотреть программное финансирование на 3 года, в частности, обеспечение специализированной техникой, строительство пожарных депо, финансирование проектов ГЧП и выделением помещений для деятельности ДЧС.

Кроме того, в ходе совещания аким особо отметил, что система IKomek и социальные сети позволяют ему лично отслеживать вопросы горожан и более тщательно подходить к их решению. В частности, проблемы, возникающие в транспортной сфере. Так, аким заслушал отчет председателя Правления ТОО "Астана ЛРТ" Бекмырзы Игенбердинова о работе общественного транспорта, в котором было отмечено, что внедрение безналичного расчета повлекло за собой повышение прозрачности в системе оплаты. По его словам, за первые 10 дней действия дифференцированного тарифа в общественном транспорте из тени выведено 15% денежных средств, в среднем производится валидация на 42,3 млн тенге. К концу текущего года можно будет увидеть реальные доходы перевозчиков после исключения теневого оборота средств. Вместе с тем, по словам Игенбердинова, на сегодняшний день максимальный пассажиропоток составил более 500 тысяч поездок в день. Несмотря на это, имеются и жалобы жителей на квалификацию водителей, систематические сбои в работе валидаторов, GPS-трекинга и интервалы между автобусами отдельных маршрутов.

В этой связи руководителю ТОО "Астана ЛРТ" было дано поручение оперативно решить все вопросы и особое внимание уделять жалобам пассажиров на работу водителей и состояние автобусов. Также аким дал поручение мобильным группам проводить системный контроль в транспортной сфере: принимать меры в отношении автопарков, не соответствующих требованиям пассажирских перевозок.

Вместе с тем было отмечено, что один из проблемных маршрутов автобусного парка № 2 – маршрут № 60 – уже передан в собственность автопарка № 1 в целях налаживания обслуживания и повышения качества пассажирских перевозок.

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