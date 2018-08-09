Названы причины подорожания дизтоплива

Это произошло за счёт увеличения ставки процессинга (расходов завода на производство ГСМ).

Почему в Казахстане подорожало дизельное топливо, рассказал исполнительный директор ассоциации KAZENERGY Рустем Кабжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня сложившаяся цена на пистолете АЗС, от 185 до 187 тенге за литр дизельного топлива. 150 тенге за литр стоит на заводе. К этой цене мы прибавляем транспортировку порядка 5 тенге, хранение на нефтебазах -4 тенге за литр и где-то 2 тенге составляет маржа за литр. В итоге для сельхозников цена сложилась порядка 161 тенге за литр, это средняя цена. Разница порядка 26-30 тенге в зависимости от региона», - сказал Рустем Кабжанов на брифинге.

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Он также пояснил, что удорожание произошло за счёт увеличения ставки процессинга (расходов завода на производство ГСМ). После проведенной модернизации НПЗ ставка процессинга выросла на 15%. Кроме того, по мнению эксперта, на подорожание дизтоплива повлиял введённый акциз.

«Я могу сказать за счёт чего прошло подорожание дизтоплива относительно весны, за счёт временного акциза. То есть произошло увеличение порядка 10 тысяч тенге за тонну, у нас всё дорожает», - заявил Рустем Кабжанов.

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