Акима сельского округа Актюбинской области наказали за ругательства в Whatsapp
Аким была привлечена к дисциплинарной ответственности.
Фото : Звезда9 августа 2018, 14:05
Акима сельского округа Актюбинской области привлекли к дисциплинарному наказанию за матерные слова в телефонной переписке с местной жительницей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Аким сельского округа Каргалинского района Амангуль Халиулина была привлечена к дисциплинарной ответственности за нарушение моральных норм поведения в телефонной переписке с гражданкой села, в переписке по whatsapp она обматерила жительницу. По итогам рассмотрения дела акиму села было вынесено предупреждение в виде неполного служебного соответствия», - сказала заместитель руководителя департамента по делам агентства по делам госслужбы РК Мирамкуль Бибитова в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникации.
Всего за полугодие на заседаниях совета по этике были рассмотрены 10 дел, в том числе 5 дел по нарушениям этических норм и 5 дел по фактам, дискредитирующим госслужбу. Четверым госслужащим были объявлены выговоры, по 6 делам на госслужащих наложены взыскания о неполном служебном соответствии.
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