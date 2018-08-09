После посевной кампании цена опять может поменяться.

Изменение курса тенге не повлияет на внутреннее производство дизтоплива. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации KAZENERGY Рустем Кабжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На внутреннее производство не должно повлиять. Если мы говорим про импортное, то конечно. Казахстан сейчас закрывает потребность в дизтопливе на 90%», - сказал Рустем Кабжанов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на брифинге.

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Он отметил, что после посевной кампании цена опять может поменяться.

«После посевной цена всегда может измениться, все будет зависеть от экономики Казахстана и мировой экономики. Если не будет никаких негативных тенденций в экономике, то возможно цены могут измениться, но в какую сторону, это будет зависеть от конкретной экономической ситуации в тот или иной момент», - сказал Рустем Кабжанов.

С 1 июня по 1 ноября в Казахстане действует повышенный акциз на производство дизтоплива - 9 400 тенге с тонны.

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