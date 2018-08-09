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В Алматы отключилась часть светофоров Медеуского района

Проблемы со светофорами в СМЭУ связали с аварией на электросети.

Фото : Алау9 августа 2018, 14:35

В Алматы транспортный коллапс возник в Медеуском районе из-за аварии электросети, сообщили Zakon.kz в дежурной СМЭУ.

Без снабжения электроэнергией часть светофоров улицы Желтоксан, Назарбаева, Маметовой, Райымбека и других улиц Медеуского района временно не функционируют. Дежурные обещают устранить проблему в ближайшее время. Связана ли поломка сети с массовыми дорожными работами, не уточняется.

"Авария произошла в большом квадрате, проблема электросетей", - сообщили дежурные СМЭУ.

Водители, будьте внимательнее, планируя маршрут движения.


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