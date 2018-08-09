Преступность в стране сократилась на 10 процентов

Президенту был представлен отчет о деятельности правоохранительных органов.

Состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с генеральным прокурором Кайратом Кожамжаровым, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

В ходе встречи главе государства был представлен отчет о деятельности правоохранительных органов страны и исполнении ранее данных поручений.

Президент Казахстана отметил, что на органы прокуратуры возложены задачи по осуществлению высшего надзора за соблюдением прав, законных интересов граждан и исполнением законодательства.

- На сегодняшний день в стране осуществлены все меры для обеспечения законности: реформированы правоохранительные органы и судебная система, приняты соответствующие законы, в том числе по защите бизнеса от незаконных проверок. Необходимо только их качественное исполнение, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул важность продолжения работы по гуманизации уголовного законодательства и указал, что число заключенных в Казахстане сократилось на 35 процентов.

В свою очередь Кайрат Кожамжаров проинформировал президента о проводимой работе по реформированию уголовного процесса и отметил, что благодаря этой деятельности общеуголовная преступность в стране по сравнению с прошлым годом сократилась на 10 процентов.

- Органами прокуратуры принимаются системные меры по защите охраняемых прав и законных интересов. За шесть месяцев текущего года проведены проверки в сфере соблюдения трудовых прав, земельных отношений, тарифного законодательства, по результатам которых были защищены и восстановлены права более трех миллионов граждан, - сказал К.Кожамжаров.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

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