Четыре члена "банды GTA" получили пожизненные сроки

Пятый получил двадцать лет колонии строгого режима.

Московский областной суд приговорил четырех членов "банды GTA" к пожизненному заключению, пятый получил двадцать лет колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. Это название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). В банде состояли порядка 15 выходцев из Средней Азии, на их счету полтора десятка разбойных нападений, убийство 17 человек и покушение еще на двух.

Нападения бандиты совершали на подмосковных автомагистралях. По ночам они заставляли водителей остановиться, пробивая колеса машин при помощи самодельных шипов, убивали жертв и забирали их имущество.

В августе 2017 года в Мособлсуде произошла перестрелка с участием членов банды. Пятеро фигурантов напали на двоих конвоиров, которые сопровождали их в лифте, освободились и завладели оружием. В перестрелке троих подсудимых убили, четвертый впоследствии скончался в больнице.

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