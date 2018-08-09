90 юных алматинцев посетили достопримечательности столицы

Экскурсия проводилась опытнейшими гидами-экскурсоводами Астаны.

6, 7, 8 августа в Астане в рамках празднования 20-летия столицы Республики Казахстан прошла тематическая экскурсия для учащихся учебных заведений города Алматы из малообеспеченных и многодетных семей, организованная управлением туризма и внешних связей города Алматы, сообщает управление внутренней политики Астаны.

В мероприятии принимали участие 90 детей и 8 взрослых, высококвалифицированных педагогов и медицинских работников. Экскурсия проводилась опытнейшими гидами-экскурсоводами Астаны.

Во время трехдневной программы дети посетили достопримечательности города Астаны и открыли для себя более глубокую историю главного города страны. Целью данного мероприятия является содействие развитию внутреннему, детскому и подростковому туризму, краеведению и экскурсионной деятельности, а также патриотическому воспитанию молодого поколения. Экскурсия для детей организована в соответствии с распоряжением Главы государства от 20 сентября 2017 года №188 "Празднование 20-летия столицы Республики Казахстан" и руководствуется Концепцией развития туризма Республики Казахстан до 2023 года.

В первый день экскурсии школьников города Алматы встретили на железнодорожном вокзале "Нурлы Жол" и провели обзорную экскурсию по столице. Во второй день участники посетили центр "Казмедиа", а также Национальную библиотеку и фонд Первого Президента Республики Казахстан, Национальный музей Казахстана, Центральный парк Астаны. Третий день был посвящен – экскурсии в комплексе EXPO.

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