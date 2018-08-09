В Жетысайском районе Туркестанской области решается вопрос дефицита воды

Также аким района поручил создать все условия для непрерывной эксплуатации спецтехники.

В последнее время аграрии Жетысайского района стали ощущать нехватку поливной воды. В настоящее время из соседнего Узбекистана в канал «Достык» подается всего около 52 кубометров воды в секунду, сообщает пресс-служба акима Жетысайского района.

Кроме того, из Сырдарьи с помощью машинной насосной станции подают 27,5 кубометров воды в секунду. Данный объем поливной воды не может полностью удовлетворить потребности местных крестьян. Для решения этой проблемы акиматом Жетысайского района завезена из Карагандинской области специальная передвижная очистительная техника «Драглайн» для очистки канала, куда из машинной насосной станции подают поливную воду.

Аким Жетысайского района Жамантай Бейсенбаев ознакомился с работой передвижной очистительной техники, которая способна очищать в сутки 100-150 метров, а также дал ряд поручений специалистам насосной станции. Помимо этого, аким района поручил создать все условия для непрерывной эксплуатации спецтехники.

«В районе наблюдается дефицит поливной воды. Хлопковые поля нуждаются в поливной воде. С помощью передвижной очистительной техники необходимо очистить канал, по которой из Сырдарьи поступает вода. В свою очередь, - это позволит использовать необходимое количество воды», - сказал Ж.Бейсенбаев.

Вместе с тем, аким района ознакомился с работой насосных станций №1, №2, №3 и дал соответствующие поручения.

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