Собаки-улыбаки: как три японских пса влюбили в себя соцсети

Обаяние этих рыжих собак породы шиба-ину зашкаливает, милые животные уже заслужили славу новой достопримечательности Японии.

Эти милые животные прославились благодаря фотографии, опубликованной в 2016 году. Она быстро разошлась по соцсетям и собрала множество лайков и перепостов, пишет sputniknews.kz.

Обаяние этих рыжих собак породы шиба-ину зашкаливает, милые животные уже заслужили славу новой достопримечательности Японии.

Забавные мордочки псов, выглядывающие из окошек в заборе, привлекают внимание прохожих. Сами же собаки с удовольствием используют отверстия для того, чтобы посмотреть на окружающий мир, и воспользоваться своим обаянием.

Туристы, которые приезжают сюда ради этих малышей из отдаленных районов Японии и из-за рубежа, любят гладить животных, делать с ними селфи и, конечно же, подкармливать пушистую троицу разными вкусностями.

Владелец собак завел аккаунты в Twitter и Instagram, где регулярно выкладывает фото и видео своих питомцев.

Порода шиба-ину (сиба-ину) — одна из самых популярных пород собак в Японии. Во всем мире хорошо известен пес по кличке Хатико, который прославился благодаря верности своему хозяину.

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