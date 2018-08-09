Кунг-фу бабушке из Алматы возраст не помеха

Она ведет очень активный образ жизни и не пропускает ни одной тренировки по ушу. Возможно, она даже обгонит вас во время похода в горы. У нее уже взрослые внуки, а она участвует в соревнованиях и берет медали.

Один из самых популярных видов ушу в мире – тайцзицюань. Это практика полного контроля над своим телом, координацией и внутренней гармонией. В Казахстане так же есть свои мастера ушу-таолу (комплексы составленных движений с акробатическими элементами) и тайцзицюань. Этими практиками увлекается не только молодежь и подрастающее поколение, но и люди довольно солидного возраста. Одна из них – пенсионерка из Алматы Галина Григорьевна Яковлева.

Ее сверстники чаще всего сидят дома и жалуются на здоровье. Но Галина Григорьевна – исключение. Она ведет очень активный образ жизни и не пропускает ни одной тренировки по ушу. Возможно, она даже обгонит вас во время похода в горы. У нее уже взрослые внуки, а она участвует в соревнованиях и берет медали.

О своем секрете крепости здоровья и духа Галина Григорьевна рассказала SportX.kz во время очередной тренировки.

— Галина Григорьевна, как в вашей жизни появилось ушу?

— Работа закончилась, я вышла на пенсию, и появилось много свободного времени. У меня образовалась пауза. Тогда я решила, что надо пойти на ушу.

— Почему именно этот вид?

— Я долгое время водила свою внучку на тренировки по карате, и мне они очень понравились. Она занималась около 10 лет и получила черный пояс. В течении всего этого времени я наблюдала за ее ростом и видела все тренировки. Особенно мне понравились стандартные формы, которые они сдавали, чтобы повысить уровень. Но взрослому человеку, как я, уже поздно заниматься таким активным видом, и я нашла более спокойный – ушу тайцзицюань в Федерации ушу.

— Наверное, хорошо запомнили ваше первое занятие по ушу?

— Занятие проходило на свежем воздухе и сами упражнения были несложными. Единственное, что меня смущало – это ощущение того, что я совершенно не могу контролировать свое тело в этих движениях (Смеется). Я постоянно говорила: «Ну это же противоестественно?! Как можно так ставить ногу, и так поднять руку?». Помню я тогда многих смешила своими комментариями.

Но позже, благодаря инструктору и дисциплине, за полгода занятий мы выучили 24 основные формы. Конечно же, не означало, что делали мы их хорошо. Просто выучили порядок движений. После меня позвали на занятия с веером, и я с радостью согласилась. Это был новый этап, где меня научили технике. Ведь главное в исполнении – медленный ритм, который очень трудно держать.

— Несмотря на трудности, вы не бросили тренировки?

— Конечно! Хороший зал, доброжелательные тренера. Но самое главное было то, как тайцзицюань повлиял на меня! Я начала замечать, что улыбка все чаще стала появляться на моем лице. К людям стала относиться доброжелательно и без настороженности.

— Может ли практика тайцзицюань изменить человеческое отношение?

— Я посещала некоторое время тренинги по развитию сознания человека, где узнала, что даньтянь (жизненная энергия человека – прим. ред.) в обычной жизни человек не задействует вообще. А ведь это целый резервуар жизненной силы, благодаря которой мы живем. И через практику тайцзицюань я на себе ощутила, как поменялась моя энергетика!

— Сколько вы уже занимаетесь этими практиками?

— Всего лишь три года. По сравнению с основателями этой практики- китайцами, мы в тайцзицюань до сих пор младенцы.

— Есть ли предел развития в тайцзицюань?

— Думаю нет. С каждой новой формой уровень техники исполнения растет.

— А как ваша семья относится к вашему увлечению?

— Ой, они очень довольны! Самим, конечно, некогда ходить из-за работы (Смеется).

— Много ли времени уделяете своим тренировкам?

— Три раза в неделю в зале, и по возможности, дома сама выполняю формы.

— Но вы ведь еще успешно выступаете на соревнованиях?

— Где- то спустя год занятий, в 2016-м году на международном турнире в честь памяти Юрия Колокольникова я выиграла бронзовую медаль.

— Вам не было страшно соревноваться?

— Я очень волновалась. Одно дело заниматься в зале, и совсем другое показывать свои умения перед аудиторией. Как бывший преподаватель, я привыкла видеть аудиторию, а не концентрироваться на себе. И вот перед количеством в 50 человек я, естественно, разволновалась.

— Но у вас получилось, и уже на следующих соревнованиях вы победили!

— Тут нужно подчеркнуть, что я взяла «золото» в моей возвратной категории (Смеется). В ней, я думаю, требования чуть мягче, в силу нашего возраста. Но техника и порядок исполнения ничем не отличается от стандарта других категорий. Ведь тут можно все забыть от волнения.

— Как вы себя настраиваете перед турнирами?

— В тайцзицюань положен настрой при каждой форме в независимости от места. Будь это показательный номер, или же простая тренировка.

— Помимо внутреннего состояния гармонии чем еще может помочь практика тайцзицюань?

— Недавно мы решили пойти пешком на дачу в горах. Уже у подножия я запыхтела от усталости. Там же, на месте выполнила восемь форм, которые тут же восстановили сбившееся дыхание, урегулировали давление и отпустили забитые ноги. И я свободна пошла дальше и дошла до вершины! От такой легкости, и уже для собственного удовольствия на вершине повторила весь комплекс еще раз.

— Есть ли у вас мечты и цели, которых вы хотите достигнуть в этой практике?

— Я даже не знаю, где конец этой практике (смеется). В тайцзицюань очень много комплексов, в которые входит различное количество форм. Есть основные 24 формы, которые я сейчас практикую. Так же есть «Новый стандарт» в 36 форм, различные комплексы с веерами или зонтиком. Сейчас я в процессе изучения седьмого комплекса. Так же очень хочется выучить «Танец пяти зверей», он очень интересный!

— А есть ли среди них самая любимая?

— Мне все нравятся одинаково. И я не могу отказаться ни от одной из них. Если практиковать все формы, которые я знаю, потребуется около 2-х часов. Столько времени каждый день у меня, конечно, нет. Поэтому я их чередую между собой по очереди.

— Кому бы вы могли посоветовать практику изучения тайцзицюань?

— Главное – это изменить энергетику человека, сделать ее здоровой. Ведь если есть болезни, то это означает, что внутренняя энергия человека загрязнена, и организм не справляется. По себе теперь знаю, что от нашей энергетики напрямую зависит наше здоровье! Если начать практиковать тайцзицюань, то постепенно обязательно будут изменения в энергетике и здоровье. Вот к примеру, болела коленка на практике, но ты продолжаешь заниматься, и вдруг через время замечаешь, что она уже не болит.

— А у вас по приходу в тайцзицюань что-нибудь болело?

— Вот уже не могу такого вспомнить! (смеется). Но я наблюдаю за другими женщинами в группе, и заметила, что у многих выпрямилась осанка. Некоторые все время были с хмурыми лицами, напряженные и без настроения, а сейчас постоянно светятся и радуются. Нам всем нравится тут общаться. Мало того, наверное, они и домой приходят с таким же настроением, и в их домах тоже меняется атмосфера.

За собой я лично заметила, что сама стала меньше обижаться на людей. Теперь много пропускаю мимо ушей или оправдываю (смеется).

— Значит, эта практика полезна не только для здоровья, но и для восстановления взаимоотношений!

— Она безусловно меняет мировоззрение! Но мало убедить человека, надо чтобы он сам это пережил. Вот мои подруги все сидят по домам и стонут: «Это болит, то болит…». Я уже устала слушать про их болезни. Но стоит их позвать, тут же оправдания, что времени совсем нет! Каждый день они караулят свою очередь то к одному врачу, то к другому, и все у них расписано по часам. Они надеются на врачей и лекарства, которые восстановят их организм, а сами для него не хотят ничего делать. Такая точка зрения, конечно, не приведет к выздоровлению. Трудиться надо для самого себя!

После этих слов Галина Григорьевна показала нам на деле свое мастерство. Увидев, с какой легкостью ей дается баланс собственного тела и предметов, мы еще раз убедились, что возраст – это всего лишь цифра!

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