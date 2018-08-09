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Пьяный 12-летний подросток устроил два ДТП

После ДТП в отношении матери подростка вновь составлен протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию сына.

Фото : dailymail.co.uk9 августа 2018, 17:38

Подростка 12 лет, который в нетрезвом виде на родительском автомобиле устроил два ДТП в городе Белогорске, могут поместить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, сообщили РИА Новости в УМВД по Амурской области.

"Несовершеннолетний 2006 года рождения проживает с матерью и отчимом. Предварительно установлено, что автомобиль Nissan Wingroad принадлежит отчиму подростка. Вечером 8 августа подросток не справился с управлением и допустил столкновение с Honda CRV, а сам скрылся с места ДТП. Водитель Honda сообщил об аварии в полицию", — рассказали в управлении.

После этого уже в районе другой улицы Белогорска подросток съехал с проезжей части и врезался в электроопору.

"Подросток травмирован, ему оказана медицинская помощь. Установлено, что за рулем он был в нетрезвом виде. Несовершеннолетний еще до ДТП состоял на профилактическом учете в ПДН, его мать неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), а также по статье 20.22 КоАП (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних)",- уточнили в пресс-службе.

После ДТП в отношении матери подростка вновь составлен протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию сына.

"Решается вопрос о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей", — прокомментировали в УМВД.


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