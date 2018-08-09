Частично разговаривает. Мальчика с ВОАД перевели в Детскую ГКБ

На сегодняшний день состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Четырехлетний Мухаммед, которого нашли на Восточной объездной дороге с травмой головы, начал чувствовать себя чуть лучше. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Алматы, передает Zakon.kz.

"Он частично разговаривает. Это долгий процесс - от трех до шести месяцев может идти восстановление. Но, учитывая, что организм молодой, мы надеемся, что он придет в себя быстрее", - сообщили в управлении.

Пациент Мухаммед поступил в Центр детской неотложной медицинской помощи 16 июля в крайне тяжелом состоянии.

При поступлении врачи поставили диагноз - тяжелая сочетанная травма. Тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Множественные ушибы и ссадины мягких тканей лобной, ушиб органов грудной клетки. Травматический шок 2-3 степени.

В приемном покое пациент был осмотрен мультидисциплинарной бригадой с привлечением необходимых специалистов, по результатам консилиума и экстренном порядке была произведена операция, после операций ребенок был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии, четверо суток находился на аппаратном дыхании.

19 июля по улучшению состояния ребенок был переведен на самостоятельное дыхание. Учитывая стабильное состояние мальчик был переведен в профильное отделение 24 июля. Во время нахождения в клинике пациент принимал весь курс лечения в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

На сегодняшний день состояние ребенка оценивается как удовлетворительное и 9 августа ребенок был переведен в Детскую городскую клиническую больницу №2 для дальнейшего получения необходимого лечения в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

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