Назначен новый главный транспортный прокурор

Им стал Максат Дуйсенов.

Максат Дуйсенов назначен главным транспортным прокурором РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

"По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора Кайрата Кожамжарова от 9 августа т.г. главным транспортным прокурором назначен Дуйсенов М.К.", - сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Он сменил на этой должности Марата Алиханова.

Максат Дуйсенов, 1973 года рождения, имеет большой опыт следственной и руководящей работы в органах МВД, Финансовой полиции, Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С 2013 по 2014 годы занимал должность заведующего сектором Совета Безопасности Республики Казахстан.

С 2016 по 2018 годы работал заместителем руководителя Нацбюро по противодействию коррупции.

С января 2018 года - первый заместитель Главного транспортного прокурора.

Награжден орденами «Құрмет» и «Айбын» ІІ степени.

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