Еще в трех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Туркестанской и Костанайской областях.

Штормовое предупреждение объявлено в трех областях страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

10-12 августа в Кызылординской области ожидается гроза, местами шквал, град, северо-восточный, ветер 15-20 м/с. Между тем в регионе на большей части области сохранится сильная жара до 42°С.

10 августа в Северо-Казахстанской области ожидается северо-западный ветер местами 15-20 м/с. Днем местами ожидается сильный дождь, гроза, шквал, град.

Днем 10 августа в Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара 30-35°, местами гроза, ветер юго-восточный 15-20 м/с.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Туркестанской и Костанайской областях.

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