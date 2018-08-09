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Стала известна площадь пожара на "барахолке" в Алматы

Жертв и пострадавших нет.

Фото : кадр видео9 августа 2018, 18:02

Пожар на рынке "Байсат" в Алматы ликвидирован, передает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы ДЧС города пожар был ликвидирован в 17:25 часов. Его площадь составила 90 кв.м. Жертв и пострадавших нет.

В 16.26 часов на пульт "101" поступило сообщение о горении контейнера на рынке Байсат, Северное Кольцо, 7. В ликвидации пожара было задействовано 60 человек личного состава, 18 единиц техники Службы пожаротушения города Алматы.


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