В Туркестанской и Мангистауской областях назначены новые прокуроры
Все прокуроры состояли в Президентском резерве на должность прокурора области.
По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора Кайрата Кожамжарова от 9 августа назначены прокуроры Туркестанской и Мангистауской областей, передает zakon.kz.
Все прокуроры состояли в Президентском резерве на должность прокурора области.
Абдиров Н.М. назначен прокурором Туркестанской области. Он 1967 года рождения. В органах прокуратуры с 1991 года.
Занимал должности прокурора района Карагандинской области, первого заместителя прокурора г.г. Астаны, Алматы.
С 2009 по 2012 годы возглавлял ряд Департаментов Генеральной прокуратуры.
С 2012 по 2017 годы руководил прокуратурой Актюбинской области.
С августа 2017 года – прокурор Южно-Казахстанской области.
За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, совершенствование прокурорского надзора Указом Главы государства награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».
Абаев Е.М. стал прокурором Мангистауской области. Родился в 1969 году. В органах прокуратуры с 1992 года.
Работал следователем по особо важным делам прокуратуры Павлодарской области, прокурором Иртышского, Успенского районов этой же области, города Павлодара, начальником управления КПСиСУ г. Астаны.
С 2016 по 2018 годы занимал должности заместителя начальника Департамента, начальника Департамента Генеральной прокуратуры.
С июля 2018 года исполнял обязанности прокурора Мангистауской области.
Награжден орденом «Айбын» ІІ степени.
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