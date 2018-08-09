Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Туркестанской и Мангистауской областях назначены новые прокуроры

Все прокуроры состояли в Президентском резерве на должность прокурора области.

Фото : myslo.ru9 августа 2018, 18:09

По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора Кайрата Кожамжарова от 9 августа назначены прокуроры Туркестанской и Мангистауской областей, передает zakon.kz.

Все прокуроры состояли в Президентском резерве на должность прокурора области.

Абдиров Н.М. назначен прокурором Туркестанской области. Он 1967 года рождения. В органах прокуратуры с 1991 года.
Занимал должности прокурора района Карагандинской области, первого заместителя прокурора г.г. Астаны, Алматы.
С 2009 по 2012 годы возглавлял ряд Департаментов Генеральной прокуратуры.
С 2012 по 2017 годы руководил прокуратурой Актюбинской области.
С августа 2017 года – прокурор Южно-Казахстанской области.
За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, совершенствование прокурорского надзора Указом Главы государства награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».

Абаев Е.М. стал прокурором Мангистауской области. Родился в 1969 году. В органах прокуратуры с 1992 года.
Работал следователем по особо важным делам прокуратуры Павлодарской области, прокурором Иртышского, Успенского районов этой же области, города Павлодара, начальником управления КПСиСУ г. Астаны.
С 2016 по 2018 годы занимал должности заместителя начальника Департамента, начальника Департамента Генеральной прокуратуры.
С июля 2018 года исполнял обязанности прокурора Мангистауской области.
Награжден орденом «Айбын» ІІ степени.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты