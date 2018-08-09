В Туркестанской и Мангистауской областях назначены новые прокуроры

Все прокуроры состояли в Президентском резерве на должность прокурора области.

По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора Кайрата Кожамжарова от 9 августа назначены прокуроры Туркестанской и Мангистауской областей, передает zakon.kz.

Все прокуроры состояли в Президентском резерве на должность прокурора области.

Абдиров Н.М. назначен прокурором Туркестанской области. Он 1967 года рождения. В органах прокуратуры с 1991 года.

Занимал должности прокурора района Карагандинской области, первого заместителя прокурора г.г. Астаны, Алматы.

С 2009 по 2012 годы возглавлял ряд Департаментов Генеральной прокуратуры.

С 2012 по 2017 годы руководил прокуратурой Актюбинской области.

С августа 2017 года – прокурор Южно-Казахстанской области.

За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, совершенствование прокурорского надзора Указом Главы государства награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».

Абаев Е.М. стал прокурором Мангистауской области. Родился в 1969 году. В органах прокуратуры с 1992 года.

Работал следователем по особо важным делам прокуратуры Павлодарской области, прокурором Иртышского, Успенского районов этой же области, города Павлодара, начальником управления КПСиСУ г. Астаны.

С 2016 по 2018 годы занимал должности заместителя начальника Департамента, начальника Департамента Генеральной прокуратуры.

С июля 2018 года исполнял обязанности прокурора Мангистауской области.

Награжден орденом «Айбын» ІІ степени.

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