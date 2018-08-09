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В массовом ДТП в Павлодаре столкнулись 5 автомобилей

За помощью в первую горбольницу Павлодара обратился водитель Lada.

Фото : @tipavlo9 августа 2018, 18:17

Пять авто столкнулись в Павлодаре, сообщает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

- Сегодня в 8:40 утра в Павлодаре по улице Бектрурова столкнулись BMW и Lada Granta , после чего Lada повредила еще три автомашины, припаркованные на стоянке. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ДВД.

Как пояснили агентству в пресс-службе регионального управления здравоохранения, за помощью в первую горбольницу Павлодара обратился водитель Lada.

- У пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб предплечья. От госпитализации мужчина отказался, - сообщила пресс-секретарь ведомства Эльмира Темиргалиева.


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