В массовом ДТП в Павлодаре столкнулись 5 автомобилей
За помощью в первую горбольницу Павлодара обратился водитель Lada.
Фото : @tipavlo9 августа 2018, 18:17
Пять авто столкнулись в Павлодаре, сообщает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.
- Сегодня в 8:40 утра в Павлодаре по улице Бектрурова столкнулись BMW и Lada Granta , после чего Lada повредила еще три автомашины, припаркованные на стоянке. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ДВД.
Как пояснили агентству в пресс-службе регионального управления здравоохранения, за помощью в первую горбольницу Павлодара обратился водитель Lada.
- У пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб предплечья. От госпитализации мужчина отказался, - сообщила пресс-секретарь ведомства Эльмира Темиргалиева.
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