Права 3,5 миллионов казахстанцев защитили органы прокуратуры

Об этом генепрокурор РК сообщил в ходе встречи с президентом страны.

О чем доложил Кайрат Кожамжаров в ходе встречи с главой государства сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК, передает Zakon.kz.

В первую очередь, генпрокурор доложил президенту о стабильности общественно-политической ситуации в стране.

Так уровень преступности снизился на 10%, со 196 тыс. до 176 тыс. Принимаются системные меры по соблюдению законности и правопорядка. Был проведен ряд прокурорских проверок по защите прав граждан в сфере трудовых, коммунальных, земельных отношений, тарифообразования и занятости населения.

«В результате защищены права 3,5 млн граждан, в том числе погашена задолженность по зарплате на сумму 1 млрд тенге, снижены тарифы в 7 регионах для 1,5 млн потребителей. Всего возмещено ущерба гражданам и государству в сумме 117 млрд тенге», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, Кайрат Кожамжаров отчитался перед главой государства о состоянии надзора за деятельностью органов уголовного преследования, а так же о принимаемых мерах по реформированию уголовного процесса, снижению репрессивности правоохранительной деятельности и об эффективности надзора за законностью судебных актов.

«Количество задержанных снизилось на 34% (с 9 789 до 6 508), арестованных в ходе следствия на 30% (с 8 835 до 6 148). В 4 раза (с 37 до 159) возросло число освобожденных граждан органами прокуратуры из изоляторов временного содержания и служебных кабинетов органов досудебного расследования. Суды также реже осуждают к лишению свободы – из 12 тысяч осужденных в этом году только треть или 4 тыс направлено в колонии», – отмечено в сообщении Генпрокуратуры.

Также Кайрат Кожамжаров сообщил, что по протестам генерального прокурора Верховным Судом улучшено положение более 200 лиц, из них 37 оправданы и 166 – снижены наказания. Тюремное население только с начала года уменьшилось почти на 3 тыс заключенных (с 35 805 до 33 041).

«Подписанный Вами в прошлом месяце закон о гуманизации уже улучшил положение 230 лиц, совершивших экономические и имущественные преступления. В целом, обеспечение общественной безопасности, соблюдение законности и правопорядка находятся на нашем постоянном контроле», - отметил генеральный прокурор.

Отдельно были обсуждены вопросы безопасности на транспорте и пассажирских перевозок. Доложены результаты проверок состояния боеготовности войск, мобилизации и сохранности военного имущества.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

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