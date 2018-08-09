Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Атырауской области прогнозируют сильный ветер

Вероятность шторма 80-85%.

Фото : imperiya.by9 августа 2018, 18:31

В Атырауской области прогнозируют сильный ветер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Днем 10 августа в Атырауской области местами ожидается усиление северного ветра порывы 15-20 м/с.

В Атырау: Днем 10 августа ожидается усиление северного ветра порывы 15-20 м/с. .

Вероятность шторма 80-85%.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты