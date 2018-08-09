В Атырауской области прогнозируют сильный ветер
Вероятность шторма 80-85%.
Фото : imperiya.by9 августа 2018, 18:31
В Атырауской области прогнозируют сильный ветер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Днем 10 августа в Атырауской области местами ожидается усиление северного ветра порывы 15-20 м/с.
В Атырау: Днем 10 августа ожидается усиление северного ветра порывы 15-20 м/с. .
Вероятность шторма 80-85%.
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