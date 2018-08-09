Командиры и начальники штабов танковых батальонов прошли курс повышения квалификации «Тактик»

На протяжении всего курса обучаемые изучали 11 дисциплин, и всего на проведение курса было отведено 229 учебных часов.

На базе учебного центра Военного института Сухопутных войск завершились курсы повышения квалификации «Тактик» с командирами и начальниками штабов танковых батальонов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Курсы проводились с целью приобретения новых знаний и навыков, позволяющих организовать применение вверенных подразделений в соответствии с боевым предназначением, умелое использование их боевых возможностей в современных условиях ведения боя. На протяжении всего курса обучаемые изучали 11 дисциплин, и всего на проведение курса было отведено 229 учебных часов. Из которых на теоретические занятия отводились 54 часа, а на практические – 175 часов. Для проведения учебных занятий привлекались наиболее подготовленные специалисты из числа командного и преподавательского состава института, имеющих практический войсковой опыт.

По завершению обучения проведен комплексный экзамен в объеме программы по основным предметам обучения. В результате усвоения настоящей программы офицеры повысили свою профессиональную подготовку и практическую выучку для умелого и уверенного выполнения функциональных обязанностей согласно должностному предназначению.

После завершения курсов офицерам, усвоившим программу подготовки курсов «Тактик», в торжественной обстановке были вручены сертификаты.

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