На заседании Совета ЕЭК обсудят разногласия в единых требований по энергоэффективности в ЕАЭС

Технический регламент устанавливает для отдельных видов электроприборов показатели, отражающие эффективность их работы.

По состоянию на 17 июля оставалось одно разногласие, которое планируется обсудить на заседании Совета ЕЭК, – форма оценки соответствия продукции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Большинство стран ЕАЭС считает, что декларирование должно стать основной формой оценки соответствия (для 14 из 18 видов энергопотребляющих приборов), что вытекает, прежде всего, из интересов бизнеса, а не только из интересов органов по оценке соответствия, поскольку сертификация является более трудоемкой, сложной и затратной процедурой, чем декларирование.

В Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) поступают запросы по одобренному Коллегией ЕЭК проекту технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств». Он разработан Комиссией совместно со странами ЕАЭС для обеспечения потребителей общего рынка Союза современной продукцией – компьютерами, холодильниками, телевизорами, стиральными машинами, пылесосами, кондиционерами и рядом других бытовых приборов с меньшим и более эффективным потреблением электроэнергии.

Принятие технического регламента обеспечит беспрепятственное движение указанной продукции на рынке Союза, что позволит существенно снизить издержки, прежде всего, для производителей и поставщиков товаров, а также сократит количество некачественной продукции и оборудования с высоким уровнем потребления энергии.

Требования техрегламента исходят из лучшей мировой практики в этой сфере и во многом идентичны заложенным в директивах и регламентах Европейского союза нормам, в частности в Директиве 2009/125/ЕС.

Технический регламент устанавливает для отдельных видов электроприборов показатели, отражающие эффективность их работы. Например, для стиральных машин – эффективность стирки и расход воды, для пылесосов – эффективность сбора пыли и вторичный выброс пыли, для электрических ламп – расчетный срок службы, стабильность светового потока, количество циклов переключения.

Документ был одобрен на заседании Коллегии ЕЭК 17 июля этого года после тщательного консультирования с бизнес-сообществом пяти стран, в том числе путем проведения процедуры публичного обсуждения, оценки регулирующего воздействия. Комиссия заблаговременно (за 30 дней до обсуждения) информировала все страны Союза о планируемом обсуждении так же, как и при принятии всех других решений ЕЭК.

Кстати, в лучшей мировой практике применяют только декларирование соответствия всех видов энергопотребляющих устройств как форму оценки соответствия.

Утверждение технического регламента относится к полномочиям Совета ЕЭК, и технический регламент «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств» планируется обсудить на его очередном заседании.

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