Хоккеисты сборной Казахстана и клуба Назарова устроили драку

Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку, а Шарипзянов еще две минуты за грубость.

Сборная Казахстана проиграла «Нефтехимику» (1:4) в первом матче Кубка Президента РК, а встреча завершилась дракой Никиты Церенка с Дамиром Шарипзяновым, сообщает Sports.kz.

Защитники подрались между собой на 58-й минуте игры. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку, а Шарипзянов еще две минуты за грубость.

Добавим, что Церенок с 2013 по 2015 год играл за астанинский «Барыс». Шарипзянов же выступает за «Нефтехимик», который тренирует бывший наставник «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Назаров.

Что касается матча сборной Казахстана с «Нефтехимиком», то у победителей заброшенными шайбами отметились Юусо Пуустинен (33-я минута), Адам Полашек (35-я), Микаэль Руохомаа (51-я) и Алексей Михнов (58-я). У хозяев отличился Артем Лихотников (49-я).





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