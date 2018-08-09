В ВКО выявили сговор между поставщиками угля

Пять поставщиков уличили в антиконкурентных соглашениях (картель).

Антимонопольный орган по Восточно-Казахстанской области провел расследование в отношении оптовых поставщиков угля, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Восточно-Казахстанской области на основании сообщений в СМИ, обращений государственных органов и поручения Комитета проведено расследование нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении ТОО «Восток УгольПром», ТОО «Компания Тауасар», ТОО «Жигер-СТ», ТОО «ТК Багира», ТОО «ХалыкКомир» (далее – Объекты расследования), являющихся оптовыми продавцами угля на территории Восточно-Казахстанской области.

Заключением по результатам расследования от 19 июля 2018 года в действиях Объектов расследования установлено нарушение,предусмотренного пп. 2) и 3) п.1ст. 169 ПК РК, антиконкурентные соглашения (картель), в части установления или поддержания цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок, повышения, снижения или поддержания цен на торгах, в том числе путем раздела по лотам, разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи и покупки товаров, составу покупателей.

Соглашение (картель) заключаются в подаче на биржевые торги Объектами расследования, которые юридически являются независимыми, заявок покупки угля с одинаковыми, заранее согласованными ценами, что привело к последствиям, указанным в пп. 2) и 3) п.1 ст. 169 ПК РК.

По итогам расследования, копии материалов расследования направлены в правоохранительные органы (Служба экономических расследований Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области) для производства досудебного расследования, предусмотренного статьей 221 УК РК.

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