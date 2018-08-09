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Специальную акцию проведут в Костанае для презентации госпрограммы 7-20-25

Первая пройдет во время празднования Дня Костаная.

Фото : Zakon.kz9 августа 2018, 19:38

Это будет масштабная презентация домов, которые будут построены в рамках программы "7-20-25", передает Zakon.kz.

Первая пройдет во время празднования Дня Костаная.

Кроме того, такие презентации госпрограммы будут проходить постоянно в местах массового скопления людей, где будут разъясняться не только условия получения займа, но и можно будет увидеть на видео будущие микрорайоны города.

С такой инициативой выступили представители банков и строительных фирм Костаная на совещании о ходе реализации Программы ипотечного кредитования «7-20-25», где были обсуждены проблемы, которые возникли спустя некоторое время после старта программы.


- Люди готовы покупать жилье, - отметил директор Костанайского областного филиала «Жилстройсбербанк» Даурен Саудабаев. - Есть потенциальные заемщики. Но нет информации о квартирах. Непонятно, есть ли оно вообще в наличии. Мы хотим моментальных результатов, но может так получиться, что спрос есть, а жилья нет.

Представители строительных компаний в свою очередь выразили готовность к работе с госпрограммой «7-20-25», а также на наличие нового строящегося жилья.

На данный момент в областном центре со старта программы поступило 25 заявок на получение займа. Общая сумма, которых составляет почти 200,8 миллионов тенге. Одобрено 20 заявок. Остальные 5 ждут одобрения, у них возникли вопросы с правоустанавливающими документами.


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