Храпунову обещали взятки в виде недвижимости

Абдул-Газиз Мукашев обвиняется в пособничестве экс-акиму Алматы Храпунову в получении взятки.

Подсудимый по громкому делу экс-акима Алматы Виктора Храпунова, который обвиняется в многомиллионных хищениях, рассказал, как подписывал документ о долевом строительстве жилого комплекса в Алматы, передаёт BNews.kz. При этом сам Мукашев не был осведомлён о получаемых экс-акимом взяток от строительной компании.

Экс-аким Алматы Виктор Храпунов, помимо других предъявленных эпизодов, обвиняется в получении взяток от строительной компании "Куат".

По данному эпизоду в суде дал показания некогда подчиненный его супруги Лейлы Храпуновой - Абдул-Газиз Мукашев. Он работал в компании "Феникс Вейл" (изначально компания "Феникс КХЛ"), президентом которого являлась Лейла Храпунова, с марта 2004 года до конца 2004. Компания занималась развитием проектов. В общей сложности под руководством Храпуновой Лейлы он проработал год и два месяца и уволился в конце мая 2005 года.

Сейчас подсудимый Абдул-Газиз Мукашев обвиняется в пособничестве экс-акиму Алматы Храпунову в получении взятки.

"Что касаемо эпизода "Куат 2", 15 марта 2004 года мной как генеральным директором был подписан договор долевого участия в строительстве жилого дома по адресу южнее улицы Жолдасбекова со всеми его приложениями. В дальнейшем по данному договору мной никаких действий не проводилось, я не курировал этот договор. Судьбу этого договора я не знаю и мной в отношении этого договора никаких действий не проводилось", - рассказал в суде Мукашев.

Подсудимый отмечает, что готовый договор ему принесли по распоряжению учредителя – то есть самой Лейлы Храпуновой. Свою вину мужчина видит в том, что не ознакомился с договором более подробно. Документ и все приложения снова он увидел только на предварительном следствии. К слову, обвинительный акт гласит, что по условиям данного договора со строительной компанией "Куат" Храпунов должен был дать разрешение на строительство жилых домов. За это он получил взятку в виде квартир и других помещений, которые затем перепродавались за крупную сумму.

"Как мне стало известно из материалов первоначальной проверки, акт выполненных работ был подписан в августе 2005 года, какие квартиры кому выделялись, поэтому я физически не мог знать этого", - сказал подсудимый.

"Свою вину в части подписания договора и что я его не читал, я признаю. Как первый руководитель должен был все процессуально сделать по закону", - добавил он.

Затем судья Касым Калмуханбетов подчеркнул, что ему предъявляется обвинение в части пособничества в получении взятки с использованием служебного положения, однако подсудимый свою причастность отрицает.

"Ни о каком пособничестве я знать не знал, пособничество – тогда, когда ты знаешь, о чем разговор, я не знал. Не знаю, как там происходило и как должно было происходить. Сумма договора (составляла) 49 или 50 млн. При получении этих денег или при подписании акта выполненных работ я не работал в компании и не участвовал", - заключил подсудимый.

Напомним, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу в отношении Виктора и Лейлы Храпуновых, а также других 10 лиц.

Над Виктором и Лейлой Храпуновыми, а также Айяром Ильсовым суд проходит заочно, остальные обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. На скамье подсудимых Куандык Бискультанов, Алтай Касымов, Яков Заяц, Абай Сапаров, Серик Есмуканов, Айяр Ильясов, Айнакуль Садыкбаева, Абдул-Газиз Мукашев, Абылайхан Карымсаков, Габиден Кайымсултанов. Некоторые из подсудимых в разное время работали в акимате Алматы. Все они присутствуют на слушаниях.

Они обвиняются в хищении государственного имущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершённых организованной преступной группой. Причиненный ущерб государству превышает 250 миллионов долларов.

Ранее из обвинительного акта стало известно, в чём обвиняют фигурантов, а также земельные участки и объекты, незаконно приватизированные Храпуновым. Бывший заместитель Виктора Храпунова Яков Заяц рассказал, как подписывал некоторые постановления под угрозами акима.

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