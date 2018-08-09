В Испании обокрали исполнителя песни Despacito

Из номера певца пропали 2,5 тысячи долларов наличными.

Ювелирные украшения на сумму около 2 миллионов евро были украдены у известного пуэрториканского певца и одного из исполнителей популярной песни Despacito Дэдди Янки, сообщает РИА Новости.

Как сообщает издание Provincias, Янки заявил об ограблении во вторник вечером. По данным издания, грабитель проник в гостиничный номер певца в Валенсии, выдав себя за Янки. Он попросил служащего гостиницы открыть сейф, в котором хранились ювелирные драгоценности, и, забрав их, спокойно покинул здание, не оставив отпечатков. Кроме того, из номера певца пропали 2,5 тысячи долларов наличными.

Обнаружив пропажу, Янки обратился к правоохранительным органам, которые начали расследование случившегося. Они изучили записи камер слежения, а также личности всех служащих и гостей гостиницы. Источники в гостинице подтвердили изданию информацию о краже.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!