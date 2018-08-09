В СКО в одном из ЦОНов мужчина получил ЭЦП по чужому удостоверению

Работник ЦОНа не обратил внимание, что документ принадлежит другому человеку.

С чужим удостоверением личности мужчина смог получить ЭЦП и адресную справку в ЦОНе СКО, передает BNews.kz.

Как рассказал главный специалист управления государственных услуг департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по СКО Арман Кахабаев, инцидент произошёл в отделе обслуживания населения филиала "Государственной корпорации Правительство для граждан" по Кызылжарскому району.

"В целях выявления административных барьеров при оказании государственных услуг, мониторинга качества их оказания нашим департаментом проведена работа методом "Тайного покупателя" в отделе обслуживания населения филиала "Государственной корпорации Правительство для граждан" по Кызылжарскому району, - рассказал Арман Кахабаев.

По его словам, сотрудница ЦОНа не заметила, что, обратившийся гражданин не похож на хозяина удостоверения. После чего постаралась оказать госуслугу через уголок самообслуживания. Так как удостоверение было чужое, тайный покупатель не знал пароль от ЭЦП на удостоверении. Но для разрешения этой проблемы ему помогли перезаписать ЭЦП.

"Тайным покупателем было подано заявление на активацию ЭЦП, сотрудником операционного зала принята и обработана заявка, а также сделана фотография обратившегося. Данный сотрудник госучреждения не заметил, что обращается совершено другой человек", - отметил Арман Кахабаев.

После активации ЭЦП, тайному покупателю был сообщен пароль,

с помощью которого, сотрудница ЦОНа на connection point’е помогла ему получить адресную справку на третье лицо.

"При входе в личный кабинет владельца удостоверения, на портале EGOV, в левом верхнем углу вышло личное фото, по которому можно отличить обратившегося тайного покупателя. Вместе с тем, из-за отсутствия бдительности, сотрудницей ЦОНа данный факт не был замечен. Таким образом, тайному покупателю удалось получить не только адресную справку на третье лицо без предоставления доверенности, но и ЭЦП с паролем", - говорит Арман Кахабаев.

Для устранения выявленных замечаний, департаментом направлены рекомендации о проведении разъяснительной работы с сотрудниками филиала Госкорпорации "Правительство для граждан" по Северо-Казахстанской области, о недопущении впредь фактов выдачи ЭЦП и оказания других государственных услуг, в нарушение установленного порядка.

Данный инцидент прокомментировали в филиале НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по СКО. По словам PR-менеджер филиала НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан" по СКО Ерназара Нургалиева, две сотрудницы понесли дисциплинарное взыскание.

"Действительно, 31 июля текущего года с целью проверки сохранности персональных данных граждан была проведена проверка методом "Тайный покупатель". В результате проверки был выявлен факт выдачи госуслуги третьему лицу. За совершение дисциплинарного проступка, выразившегося в ненадлежащем исполнении своих функциональных обязанностей, была применена мена дисциплинарного взыскания в виде строго выговора в отношении двух сотрудников отдела", - рассказал Ерназар Нургалиев.

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