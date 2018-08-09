Акции КБТУ выставили на торги

Стартовая цена лота - более 11,3 млрд тенге.

Акции Казахско-британского технического университета выставлены на торги, передает МИА «Казинформ».

Лот, выставленный на сайте электронной торговой площадки, содержит акции АО «Казахско-британский технический университет», владельцем которых сейчас является нацкомпания «Казмунайгаз». Стартовая цена лота - более 11,3 млрд тенге. Тип торгов - конкурс - торги по продаже имущества национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и иных контролируемых национальными управляющими холдингами юридических лиц на веб-портале Реестра, при которых участникам соответствующим условиям конкурса предоставляется возможность повысить свои ценовые предложения на аукционе по английскому методу торгов.

Интересно, что АО «КБТУ» располагается в трех зданиях - бывшего Дома правительства КазССР на Старой площади Астана по Толе би, здании Института химических наук имени Бетурова на Валиханова, 106 и здании Института топлива, катализа и электрохимии имени Сокольского на улице Кунаева, 142. Согласно условиям, покупатель акций обязуется использовать эти здания в целях образовательной и научной деятельности, также ему запрещено их отчуждение и предоставление в залог в течение двух лет.

Среди других условий - обеспечение выполнения текущих обязательств компании по договорам с Министерством образования и рядом корпораций при условии надлежащего выполнения контрагентами договорных обязательств, а также сохранение текущих условий проживания студентов в общежитиях в течение 5 лет и запрещение на совершение сделок с акциями (перепродажа, залог, передача в управление и другие) в течение 2 лет и по истечении 2 лет совершение сделок с акциями (перепродажа, залог, передача в управление и другие) возможно при условии согласия КМГ в течение последующих 3 лет. Отметим, что КБТУ выставлен на торги в рамках второй волны приватизации.

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