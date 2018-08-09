Девочка выпала из окна в Таразе

Бригада медиков провела все необходимые реанимационные мероприятия, но, к сожалению, ребенка не удалось спасти.

В Таразе погибла шестилетняя девочка, выпав из окна многоэтажного дома, передает МИА «Казинформ».

«Оставшись без присмотра родителей, девочка выпала из окна квартиры пятого этажа и была госпитализирована», - сообщили в ДЧС региона.

Несчастный случай произошел в одном из домов микрорайона Самал. В бессознательном состоянии ребенка доставили в областную детскую больницу.

По словам врачей, у девочки были сильно травмированы жизненно важные органы. Более полутора часов за ее жизнь боролись врачи. Бригада медиков провела все необходимые реанимационные мероприятия, но, к сожалению, ребенка не удалось спасти.

Отметим, с начала года в Жамбылской области произошло пять случаев падения детей из окон. Причиной частых несчастных случаев часто становится невнимание родителей. Как правило, дети самостоятельно забираются на подоконник и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадают вместе с ней из окна. Департамент по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендует родителям не оставлять детей в квартирах одних, не забывать закрывать окна в комнатах, где есть маленький ребенок, а также ставить на окна блокираторы или оконные ручки-замки.





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