В Алматинской области неизвестные выбросили флаконы с опасным содержимым

Флаконы с опасным препаратом местные жители обнаружили в степи у дороги.

Полицейские Алматинской области выясняют, кто выбросил у дороги флаконы с опасной вакциной, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Флаконы с опасным препаратом местные жители обнаружили в степи у дороги. Последствия бесконтрольного использования препарата самые страшные – это ожоги, отравление и даже смерть.

- Здесь мы обнаружили 30-40 флаконов, в каждом по 210 доз. Мы все сложили в мешок, а старшие вывезли это на машине. Потом нас собрал руководитель и сказал, что мы ничего не видели. Нас заставили написать расписку, иначе грозили уволить, - прокомментировал ветеринарный врач Каратальского района Алматинской области Жанат Тлегенов.

Ветврач уверен, вакцину выбросил кто-то из его коллег, не доехавший до места назначения. Говорит, препарат выдается только под запись, а вакцинировать скот имеют право лишь ветврачи. Вот только добраться до отдаленных сел им непросто.

- Мы должны в месяц несколько раз объезжать хозяйства и делать уколы скоту. В конторе есть машины, но нам не дают. Добираемся на повозках, на лошадях и даже на лодках. Когда жалуемся начальству, они никаких мер не принимают, - продолжил Жанат Тлегенов.

В Каратальской районной ветстанции о выброшенной вакцине знают, но найти виновных не могут. Директор ведомства признался, что выдавал ампулы ветврачам бесконтрольно. Теперь намерен отпускать их только со специальными штампами.

- Мы не смогли определить, чья это вакцина. По указанию из области и по нашему предложению теперь каждому врачу разрабатываем свой штамп. В каждом ветпункте есть заведующий, журнал учета, и там всё будет записано, - сказал директор Каратальской районной ветеринарной инспекции Амиржан Андаспаев.

Всего в Каратальском районе работают 65 ветврачей. Кто из них избавился от опасной вакцины, выясняют полицейские. Виновным грозит штраф и увольнение.

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