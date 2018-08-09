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Samsung выпустила самый дорогой Android-смартфон

Версия с 512 гигабайтами стоит 488 тысяч тенге.

Фото : Samsung9 августа 2018, 22:59

Корпорация Samsung представила смартфон Galaxy Note 9.

Габариты устройства и внешний вид практически не отличаются от прошлогоднего Note 8. Единственное изменение в расположении сканера отпечатков пальцев — теперь он находится ниже основной камеры, а не рядом с ней.

Note 9 получил восьмиядерный процессор Exynos 9810 с частотой до 2,7 гигагерца. Также его оснастили 6/8 гигабайтами оперативной и 128/512 гигабайтами встроенной памяти с поддержкой карт microSD объемом до 512 гигабайт. Аккумулятор имеет емкость 4000 миллиампер-часов, производитель обещает целый день работы от одного заряда.

Версия с 512 гигабайтами стоит 488 тысяч тенге.

Источник: Лента.ру


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