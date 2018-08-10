Учёные раскрыли главный секрет мужского одиночества

Сообщается, что мужчинам значительно тяжелее найти себе вторую половину, чем женщинам.

В ответ на запрос пользователей Reddit о причинах мужского одиночества учёные из Университета Никосии на Кипре составили целый научный доклад, в рамках которого раскрываются основные причины, по которым вполне успешным, здоровым и психически стабильным мужчинам всё тяжелее найти себе пару, передает Лайф.

Одним из самых распространённых ответов среди опрошенных мужчин среднего возраста стал страх повторения ошибок прошлых отношений, пишет Daily Mail.

Среди наиболее популярных причин для длительного одиночества мужчины указали "чрезмерную разборчивость" и нежелание вступать в связь с "доступными" женщинами, длительные отношения с которыми большая часть из 6700 опрошенных мужчин считают невозможными. При этом мужчины зрелого возраста отмечали, что эволюция больше не требует "войны за самку" и мужчины имеют возможность выбирать человека по душе, исходя из собственных представлений об идеальной женщине.

Однако есть и другие важные факторы — многие мужчины считают, что плохо выглядят или внешне непривлекательны, либо зарабатывают меньше, чем требует большинство женщин, которые интересуются постоянными и длительными отношениями.

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