Корабль пришельцев обнаружили в Бермудском треугольнике

Конструкции, которые на несколько метров выступали над поверхностью кораллов, обнаружили возле одного из рифов.

Американский охотник за сокровищами Даррелл Миклош обнаружил неизвестные конструкции цилиндрической формы глубоко под водой в печально известном Бермудском треугольнике. По словам исследователя, то, что он обнаружил на глубине, может быть доказательством внеземного посещения Земли тысячи лет назад, сообщают Известия.

Чтобы исследовать места кораблекрушений в Карибском бассейне, Миклош использовал созданные его близким другом и знаменитым астронавтом NASA Гордоном Купером секретные карты.

Конструкции, которые на несколько метров выступали над поверхностью кораллов, он обнаружил возле одного из рифов. Исследователь считает, что он наткнулся под водой на корабль пришельцев.

По словам работавшего с искателем сокровищ геофизика, возраст именно этой подводной растительности может составлять более 5 тыс. лет. По мнению ученых, из-за сильного магнитного поля здесь ничего не могло вырасти, однако увиденное свидетельствует об обратном — кораллы покрывают собой площадь примерно в 100 кв. м.

Миклош уверен, что для дальнейшего изучения обнаруженный им объект необходимо поднять на поверхность, сообщает телеканал «Звезда».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!