Мужчина уснул за рулем и выехал на встречную полосу в Алматы

От повреждений по дороге растеклось моторное масло.

В Алматы водитель грузовика Mercedes снес бетонные ограждения и бордюры на проспекте Рыскулова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам мужчины, он следовал по проспекту в западном направлений. Западнее Кульджинского тракта он уснул, и очнулся от грохота. Грузовик повело влево, где он снес бетонные блоки и бордюры. Mercedes выехал на встречную полосу и полностью закрыл левый ряд.

От удара у грузовика вырвало передний мост и колеса. На дорогу вылилось моторное масло.

Прибывшие полицейские установили ограждение во избежание новых аварий. Водители, выезжающие с поворота в восточном направлений могли не заметить ДТП и масла на дороге.

Водитель и его пассажир не пострадали.

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