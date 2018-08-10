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Мужчина уснул за рулем и выехал на встречную полосу в Алматы

От повреждений по дороге растеклось моторное масло.

Фото : Zakon.kz10 августа 2018, 06:43

В Алматы водитель грузовика Mercedes снес бетонные ограждения и бордюры на проспекте Рыскулова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам мужчины, он следовал по проспекту в западном направлений. Западнее Кульджинского тракта он уснул, и очнулся от грохота. Грузовик повело влево, где он снес бетонные блоки и бордюры. Mercedes выехал на встречную полосу и полностью закрыл левый ряд.

От удара у грузовика вырвало передний мост и колеса. На дорогу вылилось моторное масло.

Прибывшие полицейские установили ограждение во избежание новых аварий. Водители, выезжающие с поворота в восточном направлений могли не заметить ДТП и масла на дороге.

Водитель и его пассажир не пострадали.


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