Видео спасения девушки в Атырау попало в Сеть
Начато досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства".
В минувшие выходные в Атырау полицейские и двое прохожих предотвратили самоубийство девушки, пытавшейся броситься вниз с моста между Авангардом и Жилгородком, пишет "Ак Жайык".
Странное поведение девушки, перебравшейся через перила моста, заметили на камерах наблюдения в центре оперативного управления УВД Атырау. Экипаж "Батыс-18" быстро прибыл на место, двое полицейских стали вытаскивать девушку из-за перил, но та отчаянно сопротивлялась. На помощь подоспели двое прохожих. Совместными усилиями удалось вытащить её в безопасное место.
Младший лейтенант Азамат Тлепкалиев, младший сержант Бекжан Мырзагалиев, работники типографии ТОО "Атырау-Акпарат" Амантай Илиев и Сагынжан Гизатулин смогли предотвратить трагедию.
- Во вторник во время вечернего развода Амантай Илиев и Сагынжан Гизатулин, оказавшие содействие полиции в спасении девушки, были награждены благодарственным письмом руководства УВД Атырау. Будут представлены к наградам и оба наших сотрудника, - говорит пресс-секретарь ДВД Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева. – По факту попытки самоубийства начато досудебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса ("Доведение до самоубийства").
Ляззат Каражанова.
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