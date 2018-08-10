Пять авто столкнулись в Павлодаре

Пострадал мужчина.

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 36-летнему мужчине, передает pavlodarnews.kz.

В ДВД Павлодарской области прокомменитровали произошедшее.

- Сегодня в 8:40 утра в Павлодаре по улице Бектрурова столкнулись BMW и Lada Granta , после чего Lada повредила еще три автомашины, припаркованные на стоянке. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ДВД.

Как пояснили агентству в пресс-службе регионального управления здравоохранения, за помощью в первую горбольницу Павлодара обратился водитель Lada.

- У пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб предплечья. От госпитализации мужчина отказался, - сообщила пресс-секретарь ведомства Эльмира Темиргалиева.

Карлыгаш Жексенова.

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