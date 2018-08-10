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В США завершили расследование дела против Сигала о домогательствах

Четыре актрисы обвинили киноактёра в сексуальных домогательствах и одна — в изнасиловании.

Фото : Flickr/Gage Skidmore10 августа 2018, 08:17

В офис окружного прокурора Лос-Анджелеса направлено дело о сексуальных домогательствах со стороны актёра и режиссёра Стивена Сигала, сообщает Life.

Отмечается, что полиция завершила расследование и передала материалы на рассмотрение обвинительной стороне.

Стивена Сигала обвинила в домогательствах актриса-лесбиянка Порша Де Росси и фотомодель журнала Playboy Дженни Маккарти. Актриса Регина Симонс обвинила его в изнасиловании.


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