В США завершили расследование дела против Сигала о домогательствах
Четыре актрисы обвинили киноактёра в сексуальных домогательствах и одна — в изнасиловании.
Фото : Flickr/Gage Skidmore10 августа 2018, 08:17
В офис окружного прокурора Лос-Анджелеса направлено дело о сексуальных домогательствах со стороны актёра и режиссёра Стивена Сигала, сообщает Life.
Отмечается, что полиция завершила расследование и передала материалы на рассмотрение обвинительной стороне.
Стивена Сигала обвинила в домогательствах актриса-лесбиянка Порша Де Росси и фотомодель журнала Playboy Дженни Маккарти. Актриса Регина Симонс обвинила его в изнасиловании.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4932036-42bc2c566cb654ec478cf67d6b1c3a63
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...