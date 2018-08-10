За последние четыре года ЗКО экспортировала тонны говядины и баранины

Поставка мяса осуществляется с 11 откормочных площадок по области, которые оснащены необходимой инфраструктурой.

За последние 4 года Западно-Казахстанская область экспортировала около 8 тысяч тонн говядины и свыше 720 тонн баранины, сообщает пресс-служба акима области.

Эти показатели на сегодняшний день являются одними из ведущих в республике. Как известно, ЗКО экспортирует мясо крупного и мелкого рогатого скота, в живом и замороженном виде, в такие страны, как Россия, Армения, Иран, Таджикистан. Поставка мяса осуществляется с 11 откормочных площадок по области, которые оснащены необходимой инфраструктурой. Около 15 тысяч голов крупного и малого рогатого скота выращиваются в 8 районах области. Также продолжается строительство откормочной площадки мощностью в 1500 голов в Акжаикском районе, а в Зеленовском и Теректинском районах планируется строительство откормочных площадок мощностью в 3000 и 5000 голов скота.

– План экспорта мяса на 2017 год: говядины на 2 тысячи тонны и баранины на 90 тонн, был выполнен на 86,8 %. Экспортерами были такие предприятия, как ТОО "Батыс Марка Ламб", "Зира ЕТ", "Кублей". Экспортировано около 1,8 тысяч тонн мяса и мясопродуктов говядины, а баранины больше в 5,6 раза или свыше 505 тонн мяса. Это одни из лучших показателей по стране. В этом году запланировано экспортировать 2 тысячи тонн мяса говядины, 180 тонн баранины. По состоянию на 9 августа этого года план экспорта мяса говядины выполнен на 53,3%, а баранины экспортировано 338,2 тонн, из которых 231,5 тонны ягнятины отправили в Иранскую Исламскую Республику, – сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Берик Есенгалиев.

Основными экспортерами животноводческой продукции по области являются: мясоперерабатывающее предприятие ТОО "Кублей", экспортирующее мясо говядины и баранины, и мясопродукты, ТОО "Зира ЕТ", специализирующееся на экспорте ягнятины, к/х "Гитинов", "Даурен", "Ерсайын", занимающиеся экспортом крупного рогатого скота в живом виде, и другие хозяйства. В целях расширения числа стран-экспортеров, ТОО "Кублей" подало заявку на экспорт мяса в Китай. В мае 2017 года эксперты из Китая посетили Западно-Казахстанский завод по переработке мяса и положительно оценили возможности предприятия. В настоящее время работы в данном направлении продолжаются.

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