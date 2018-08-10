Казахстанцам грозит дефицит жилья - исследование

Темпы жилстроя резко упали: по итогам полугодия - менее +5%, против +11% годом ранее.

По итогам шести месяцев текущего года в эксплуатацию ввели всего 5,8 млн кв. м жилых зданий - это лишь на 4,8% больше, чем годом ранее. Для сравнения, показатели I полугодия 2017 года обгоняли соответствующий период 2016 на 11%, более того - в январе-июне 2016 рост год-к-году составлял сразу 17%. Об этом говорится в исследовании Finprom, передает Zakon.kz.

Темпы ввода жилья сильно упали уже к концу прошлого года, так, показатели 2017 обогнали 2016 всего на 6,2%, в то время как в 2016 годовой рост составлял 17,6%, в 2015 - 18,9%.

В значительном минусе - ключевой мегаполис, Астана, где темпы жилстроя сократились за год на 15,4%. В Алматы ввод в эксплуатацию жилых зданий также "буксует" - всего +0,8% за год. С учетом процессов урбанизации и агломерирования, предусмотренных программами развития, это является тревожным показателем.

Также в минусе Кызылординская (сразу на 25,7% год-к-году), и Акмолинская (на 2,9%) области.

Сокращение ввода жилья заметнее всего в секторе многоквартирных домов - всего 2,7 млн кв. м, против 3,2 млн квадратов годом ранее (минус 15,7%). Также резко упал ввод жилплощадей специализированных домов - сразу более чем в 20 раз (впрочем, вес специальных жилых зданий для определенных социальных групп составил всего 0,02% от всего объема введенных площадей).

Перезагрузить уходящий в стагнацию рынок жилстроя призваны госпрограммы. Например, новая программа "7-20-25" уже запущена Нацбанком РК, в целях реализации задач первой инициативы "Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи", озвученной в Обращении Президента к народу "5 социальных инициатив".

Партнерами программы заявлены 9 коммерческих банков. Два из них на данный момент уже выдают ипотеку. Всего за месяц в рамках программы было выдано кредитов на более чем 2 миллиарда тенге, одобрено более 600 заявок*.

Напомним, спрос на рынке жилья остается крайне высоким. Так, жилфонд по итогам 2017 года увеличился всего на 0,4%, годом ранее - на 0,6%. При этом население РК равномерно увеличивается на 1,3-1,5% в год. С учетом замедляющейся сферы ввода жилья текущего года, отрыв по итогам 2018 может быть еще более значительным.

Более того, на одного казахстанца по итогам 2017 года приходится всего 21,6 кв. м жилья (годом ранее было 21,4 кв. м, в 2013 - всего 20,9 кв. м), в то время как стандарты ООН требуют минимум 30 кв. м на человека. При этом, если в городах на человека приходится сразу 24,2 кв. м, то в сельской местности - всего 18,2 по итогам прошлого года.

Казахстан, согласно подписанным соглашениям, должен привести жилфонд к требуемым стандартам, и льготные ипотечные займы остаются главным драйвером развития жилстроя и рынка недвижимости.

В целом, с учетом новых госпрограмм и системы жилстройсбережений, сегодня в РК минимальные ставки жилого займа составляют 3,5% - 5% годовых (ГЭСВ от 4%), со сроком кредитования до 25 лет. Такой уровень поддержки покупательской способности граждан в сегменте жилья способен дать долгосрочный эффект активизации жилищного строительства и вернуть в отрасль оптимизм.

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