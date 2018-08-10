Власти Венесуэлы задержали 10 подозреваемых в покушении на Николаса Мадуро

В МВД страны заявили, что число подозреваемых выросло до 25 человек.

Венесуэльские власти к настоящему времени задержали 10 человек по подозрению в покушении на президента страны Николаса Мадуро 4 августа. Об этом заявил в четверг министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Боливарианской Республики Нестор Ревероль, передает ТАСС.

В МВД сообщили, что число подозреваемых уже выросло до 25 человек. Министр иностранных дел Хорхе Арреаса заявил, что Венесуэла официально запросила у Колумбии выдачу пятерых человек, предположительно, имеющих отношение к совершению покушения. В их числе оказались депутат венесуэльского парламента от оппозиции Хулио Борхес, а также полковник в отставке Освальдо Паломо.

Попытка убить президента страны с использованием беспилотников произошла во время его выступления в Каракасе 4 августа. К трибуне на проспекте Боливара, где находился во время парада Мадуро, было направлено несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Все три дрона взорвались. Ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.

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